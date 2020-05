Cuccioli di gatti selvatici più piccoli del mondo nati nel Regno Unito

In Inghilterra, e precisamente al Porfell Wildlife Park and Sanctuary, sono nati due cuccioli appartenenti alla più piccola specie di gatto al mondo, il gatto rugginoso (Prionailurus rubiginosus).

A quasi due mesi, i cuccioli hanno appena iniziato a esplorare la loro nuova casa insieme alla madre. Il parco non è ancora sicuro dei loro sessi in quanto riferiscono che la mamma li ha tenuti così vicini che non sono stati in grado di avvicinarsi abbastanza da controllare. Alla nascita, si stima che i gattini pesino solo da 60 a 77 grammi; la loro grandezza è comparabile a quella dei topi, fino ad arrivare dai 35 ai 45 centimetri in età adulta.

Il gatto rugginoso è endemico delle foreste dell'India e dello Sri Lanka ma le loro popolazioni selvagge sono attualmente minacciate a causa della perdita di habitat. Sebbene siano stati individuati in aree coltivate e abitate, non li abitano. Queste creature sono minacciate dalla caccia, sia come cibo o per la loro pelle, e sono elencate come "quasi minacciati" nella lista dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.

Con gli occhi sei volte più potenti di quelli di un essere umano, in natura questi piccoli animali sono cacciatori efficienti che si nutrono principalmente di roditori, uccelli, lucertole, rane e insetti. Sono abili scalatori e scappano spesso sugli alberi alla vista di qualche predatore più grande.

Inoltre, sono anche adorabili.