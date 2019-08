I piccoli di ragno saltatore ci vedono bene quanto un esemplare adulto

I cuccioli di ragno saltatore (Phidippus audax) sono circa cento volte più piccoli degli esemplari adulti, tuttavia, appena nati, riescono a vedere bene come gli esemplari più anziani. Grazie a un recente studio adesso sappiamo perché.

I piccoli hanno lo stesso numero di fotorecettori (neuroni specializzati per catturare la luce che si trovano sulla retina) degli adulti. La differenza sta nelle loro dimensioni: più piccoli e raggruppati più vicini (nei loro otto occhi).

Sicuramente vi starete chiedendo: come hanno fatto gli scienziati a scoprirlo? Il team ha costruito un micro-oftalmoscopio (uno strumento usato dagli oculisti per osservare il fondo dell'occhio e le varie strutture che compongono la tonaca retinica del bulbo oculare).

Ci sono voluti anni per perfezionarlo, ma ha permesso agli scienziati di osservare qualcosa mai visto prima. Questi ragni hanno gli stessi 8.000 fotorecettori degli adulti, ma di dimensioni inferiori. "Per l'uomo, ci vogliono dai tre ai cinque anni prima che i bambini possano raggiungere l'acuità visiva degli adulti", afferma il biologo John Thomas Gote, dell'Università di Pittsburgh. "I ragni saltatori raggiungono questo obiettivo non appena escono dal nido."

C'è comunque una limitazione: i piccoli ragni saltatori non vedono altrettanto bene al buio, perché i loro occhi più piccoli e ancora in crescita non riescono a catturare tanta luce. Sono "un po' incerti" nei loro movimenti, afferma infine Morehouse.