Un cucciolo di orca sta vegliando da giorni il cadavere della madre e ha bisogno di aiuto

Sono ore complicate quelle che sta vivendo un cucciolo di orca, rimasto intrappolato lontano dalla famiglia in una laguna dell'isola di Vancouver. La situazione è così tragica che le autorità hanno deciso di attuare uno strano piano di recupero, che probabilmente rimarrà negli annali della storia.

I funzionari del Dipartimento della Pesca canadese hanno infatti affermato in una dichiarazione stampa di starsi preparando a trasportare l'animale tramite un volo aereo, che sorvolerà la laguna e alcuni chilometri di costa, in direzione di una recinzione nell'oceano. Lì verranno svolti alcuni controlli medici e il cucciolo attenderà il ricongiungimento con la sua famiglia, che si aggira poco lontano.

Questa sarebbe la prima volta che un'orca verrà salvata tramite un elicottero, ma il piano prevede anche di addormentare l'animale tramite un tranquillante, prima del trasporto.

Il cucciolo ha circa 2 anni e ha già dietro di sé una storia molto triste. Le ragioni che l'hanno portato a rimanere intrappolato dentro una laguna sono infatti tragiche, dimostrando che questa specie non è solo lo spietato predatore visto nei documentari.

Sua madre incinta, nel tentativo di partorire e di fornirgli un fratellino, è infatti morta lo scorso 23 marzo, dopo ore di agonia. Il cucciolo, seguendo il suo istinto, ha prima assistito la madre e poi ne ha vegliato il cadavere per tutto questo tempo, non ascoltando i richiami dei suoi parenti, che cercavano di convincerlo ad abbandonarla.

Giunta la bassa marea, gli adulti sono stati però costretti ad allontanarsi la laguna, per non finire spiaggiati, lasciando il cucciolo in compagnia del cadavere in putrefazione della madre e del fratello.

Come assicurano i biologi marini che stanno seguendo il caso, è normale per i cuccioli di orca aiutare la madre durante un parto, poiché questi cetacei sviluppano attaccamenti emotivi molto profondi con i propri parenti. Questo amore può però condurre gli orfani a morire di fame, nel caso in cui qualche parente (solitamente le zie o i fratelli più grandi) non convinca l'esemplare nel seguire il resto del gruppo. Fortunatamente i parenti del cucciolo si trovano ancora relativamente vicini alla laguna, ma non possono soccorrerlo senza l'intervento dell'uomo.

Secondo i tecnici del Dipartimento della Pesca, il salvataggio potrebbe avvenire a giorni, anche se c'è il rischio che a causa del mal tempo possa avvenire entro 2 settimane. Per questa ragione, per prolungare la permanenza dei parenti, si sta pensando di attrarli tramite del pescato, in grado di ingolosirli e convincerli nel permanere più a lungo a Vancouver.

Le orche sono molto rispettate in Canada e a a dimostrazione che questi animali sono molto importanti per la cultura delle popolazioni indigene, alcune comunità locali stanno cercando di velocizzare i tempi di recupero del cucciolo. Hanno anche affermato di condividere il parere de re Maori della Nuova Zelanda, che vorrebbe inserire le balene fra i beneficiari dei diritti inalienabili dell'uomo.

