Si può cucinare indossando Apple Vision Pro? Ecco cosa emerge dal lancio USA

Se abbiamo visto usare Apple Vision Pro anche alla guida, dagli hands on emersi nel fine settimana dagli Stati Uniti sono arrivate delle indicazioni molto curiose e simpatiche sugli utilizzi del visore per la realtà virtuale.

In particolare, Joanna Stern del Wall Street Journal l’ha messo alla prova… in cucina. La giornalista ha infatti preparato un pasto indossando il visore con l’aiuto di un app di cucina, a dispetto gli alert che esortano gli utenti a non utilizzarlo in tali scenari.

L’applicazione in questione si chiama “Crouton: Recipe Manager” ed ha dato il benvenuto alla giornalista con un avviso in cui afferma che “la modalità passo passo è solo di riferimento. Non è consigliabile preparare il cibo indossando Apple Vision Pro”. Tuttavia, cliccando sul tasto continua è possibile continuare ad utilizzarlo.

Joanna Stern ha posizionato l’applicazione sul lato dello scenario in realtà mista che mostrava anche l’ambiente reale. In questo modo è stata in grado di accedere rapidamente ai timer, ed ha affermato che l’intero processo di preparazione del cibo è risultato essere “naturale” grazie alla ricetta sempre visibile. Tuttavia, afferma che alcuni caratteri piccoli sono difficili da leggere in quanto pixellati, ed “i colori mostrati dal visore sembrano spenti” in alcune circostanze.