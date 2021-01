Si può cucinare un pollo prendendolo a schiaffi? La scienza dice di sì, ma vediamo come

Se siete sul web da un po' sicuramente vi ricorderete della domanda che rimbalzò in molti forum e post su Facebook: "Se l'energia cinetica viene convertita in energia termica, per quanto tempo si deve schiaffeggiare un pollo per cuocerlo?". Per chi non lo sapesse, la domanda venne fatta su Reddit.

La cosa più divertente della storia è che la risposta è stata trovata. A dare la soluzione (fra i tanti che hanno risposto) è stato nientemeno che uno specializzando del dipartimento di Fisica dell'Università della Florida, Parker Ormonde. Dopo una grande spiegazione, sono state date due risposte fondamentali:

È possibile - almeno in teoria - cuocere il pollo con un singolo schiaffo , se quest'ultimo viene dato con una velocità di 1665,65 metri al secondo. Per metterlo in proporzione, vi basti sapere che la velocità di rotazione della Terra, misurata all'equatore, è pari a circa 1.700 km all'ora. Considerate che un utente ha perfino simulato un colpo del genere dato a un pollo (troverete il post in calce alla notizia);

È possibile, invece, cuocere il pollo dando all'incirca 23.034 schiaffi.

"La formula che converte l'energia cinetica in quella termica è 1/2mv^=mcT. Il peso standard della mano dell'uomo è di circa 400 grammi, mentre uno schiaffo raggiunge solitamente una velocità di 11 metri al secondo. Un normale pollo pesa 1kg, e ha una 'capacità termica' di 2720 J/kg*c. Quindi consideriamo che il pollo sarà cotto quando avrà raggiunto una temperatura di 205°", scrive Ormonde.

"Un singolo schiaffo farebbe aumentare dunque la temperatura del pollo di 0.0089 gradi Celsius, per questo ci vorrebbero 23.034 schiaffi per fare in modo che il pollo sia cotto a puntino". C'è anche un problema di fondo: tra uno schiaffo e l'altro, il pollo si raffredda. Quindi la serie di colpi deve essere anche abbastanza rapida. Uno youtuber ha perfino costruito un macchinario per cercare di ricreare l'esperimento (qui troverete il video) e la temperatura è salita davvero, anche se alla fine la pietanza non è mai stata consumata.

Questa storia ci insegna una cosa: il web è sicuramente un posto incredibile.