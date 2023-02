Cucinare nelle sorgenti di Yellowstone è illegale, ma c'è qualcuno che lo ha fatto

Oggi è San Valentino e stiamo per comunicarti una curiosità che potrai utilizzare stasera a cena per stupire la tua dolce metà. Sapevi che bollire il pollo nelle sorgenti termali di Yellowstone è illegale? Meglio prenderlo a schiaffi.

Yellowstone è l'area dove si trova un supervulcano in cui il magma si trova molto vicino alla superficie, riscaldando le rocce e l'acqua. In questo luogo - come potrete immaginare - ci sono molte sorgenti termali, poiché la roccia calda fusa riscalda l'acqua... che non può essere utilizzata per cucinare dei cibi portati da casa.

Un gruppo formato da amici e parenti, come riportato recentemente, ha infatti trascorso una giornata in canoa e ha condotto diverse escursioni in una delle aree più remote del Parco di Yellowstone (lo Shoshone Geyser Basin). Tuttavia all'ufficio del ranger sono arrivate segnalazioni di persone che stavano facevano escursioni con delle "pentole".

Le segnalazioni non si sbagliavano: questi "turisti" stavano progettando di utilizzare il calore vulcanico per cucinare un pasto nella più grande regione di geyser nell'entroterra del Parco Nazionale di Yellowstone. Il loro obiettivo era avvolgere due polli in sacchi di iuta per arrostire le cibarie all'interno della sorgente termale.

Cucinare in questo luogo è illegale per diversi motivi: oltre alla possibile di inquinare uno degli ambienti più incontaminati e unici sulla Terra, inzuppare del cibo destinato al consumo in una pozzo di zolfo e cloruro non è una buona idea. Fortunatamente i ranger sono riusciti a fermare in tempo questa "follia".