Cuffie e auricolari Sony di fascia alta in offerta su Amazon, XM4 in forte calo

Oltre agli auricolari Sony LinkBuds ad anello in doppio sconto su Amazon, sullo stesso sito potrete trovare in questi giorni altre due periferiche audio del produttore nipponico in promozione: stiamo parlando delle cuffie wireless di fascia alta Sony XM4, proposte in offerta per tutti gli audiofili.

Le cuffie Sony di fascia alta disponibili in sconto su Amazon sono le seguenti:

Sony WH-1000XM4 - Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (10 min. per 5 ore di riproduzione) - Multipoint - Alexa Built-in, Google Assistant, Siri – Nero: 245,80 Euro (380 Euro)

Sony WF-1000XM4 True Wireless con cancellazione del rumore (fino a 24 ore di durata della batteria, connessione Bluetooth stabile, ottimizzate per Alexa e Google Assistant, vivavoce) nere: 196,63 Euro (280 Euro)

Il prezzo a cui vengono proposti ambedue i modelli non si avvicina al minimo storico di così tanto; ad ogni modo, restano sconti da non perdere se state cercando auricolari o cuffie ad alta definizione per l’ascolto wireless alla massima qualità.

Amazon si occupa di vendita e spedizione per entrambi i modelli e permette di scegliere tra pagamento in unica soluzione o pagamento a rate con Cofidis. Peraltro, la consegna è gratuita e avviene in un singolo giorno se siete abbonati a Prime.

