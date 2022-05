Cuffie e auricolari Sony a prezzi stracciati su Amazon, XM3 e XM4 al minimo storico!

In giornata abbiamo già segnalato gli sconti fino al 50% su Echo Dot ed Echo Show disponibili su Amazon, ma maggio 2022 è iniziato davvero con il botto sul portale di e-commerce: eccovi cuffie e auricolari Sony in offerta a prezzi stracciati, tra cui in particolare le WF-1000XM3 e WH-1000XM4 al prezzo più basso di sempre.

Sconti Amazon su cuffie e auricolari Sony

Sony WH-CH510 - Cuffie wireless on-ear, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 ore, Bluetooth, Bianco: 27,99 Euro

- Cuffie wireless on-ear, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 ore, Bluetooth, Bianco: 27,99 Euro Sony WF-C500W - Auricolari True Wireless, Batteria fino a 20 ore, Compatibile con assistenti vocali, Microfono integrato (Bianco): 56,99 Euro

- Auricolari True Wireless, Batteria fino a 20 ore, Compatibile con assistenti vocali, Microfono integrato (Bianco): 56,99 Euro Sony WF-1000XM3 - Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 24 ore (Nero): 99 Euro

- Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 24 ore (Nero): 99 Euro Sony WH-1000XM4 Cuffie Bluetooth Wireless Con HD Noise Cancelling Evoluto, Blu, Taglia Unica: 279 Euro

Sebbene anche le Sony WF-C500W si avvicinino particolarmente al minimo storico, distante appena 1 Euro, sono i due modelli di fascia alta a spiccare: nel primo caso, gli auricolari Sony WF-1000XM3 sono proposti a 151 Euro in meno, quindi si parla di un risparmio del 60%; nel secondo caso, invece, le cuffie Sony WH-1000XM4 godono di un taglio di 101 Euro.

In tutti i casi a occuparsi di vendita e spedizione è Amazon, che garantisce la consegna in un giorno ai clienti Prime e permette di effettuare l’acquisto a rate secondo il suo piano da 5 mensilità o il piano Cofidis. Attenzione, però, alla conclusione delle promozioni fissata all’8 maggio 2022. Insomma, se state cercando delle cuffie o degli auricolari di fascia alta a prezzi particolarmente accessibili, queste sono le offerte perfette per voi!

Sempre su Amazon troverete anche notebook da gaming MSI Katana in sconto.