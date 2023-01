Cuffie e auricolari Sony top di gamma in sconto su Amazon, fino 35% in meno

Oggi abbiamo già navigato tra le pagine di Amazon alla ricerca di promozioni intriganti, trovando ad esempio il Samsung Galaxy S22 Ultra al prezzo più basso di sempre. Torniamo ora sul sito di e-commerce di Andy Jassy per altri sconti, questa volta riguardanti cuffie e auricolari Sony a prezzi interessanti grazie a tagli fino al 35%.

I modelli che riporteremo di seguito fanno tutti parte della linea top di gamma Sony XM, dalle cuffiette WF-1000XM4 alle cuffie over-ear flagship WH-1000XM5 – a proposito di queste ultime, potete recuperare la recensione delle Sony WH-1000XM5. Vediamo quindi le voci riportate sul catalogo della società di Seattle:

Sony WF-1000XM4 Cuffie con cancellazione del rumore -Batteria fino a 24h - Ottimizzate per Alexa e Assistente Google - microfono integrato per le telefonate - Connessione Bluetooth multipoint Nero: 180,99 euro

Cuffie con cancellazione del rumore -Batteria fino a 24h - Ottimizzate per Alexa e Assistente Google - microfono integrato per le telefonate - Connessione Bluetooth multipoint Nero: 180,99 euro Sony WH-1000XM4 - Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (10 min. per 5 ore di riproduzione) - Multipoint - Alexa Built-in, Google Assistant, Siri – Nero: 299,99 euro

- Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (10 min. per 5 ore di riproduzione) - Multipoint - Alexa Built-in, Google Assistant, Siri – Nero: 299,99 euro Sony WH-1000XM5 Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (3 min. per 3 ore di riproduzione) - Multipoint - Con Alexa e Google Assistant – Nero: 389,90 euro

Sfortunatamente non si tratta del prezzo minimo storico per nessuno di questi modelli; anzi, la distanza da esso si fa sentire. Ciononostante, tagli di 80 o 100 euro vanno sempre considerati, specialmente data l’alta qualità di questi dispositivi.

Amazon garantisce la consegna gratuita in un giorno ai clienti Prime e consente di procedere con il pagamento a rate secondo piano Cofidis o con il suo piano a 5 mensilità senza interessi.

Se invece state cercando altri device in promozione sullo stesso portale, facciamo presente che Amazon in queste giornate propone diverse tastiere da gaming Logitech in offerta.