Cuffie Beats e chiavetta USB SanDisk in offerta oggi su Amazon

Torna il nostro appuntamento con le migliori offerte d'elettronica ed informatica proposte da Amazon sul proprio sito web italiano. Quest'oggi, tra le tante promozioni, ne abbiamo trovate due riguardanti le cuffie senza fili di Beats e una chiavetta USB targata SanDisk.

Le cuffie disponibili a prezzo scontato sono le Beats Studio 3, che passano dal precedente prezzo di 349,95 Euro agli attuali 285 Euro, per un risparmio di 64,95 Euro, pari al 19% in meno rispetto al costo imposto dal produttore. Si tratta di cuffie che integrano il chip Apple W1, lo stesso presente su AirPods, che garantiscono la connettività Bluetooth wireless di Classe 1 e la massima efficienza della batteria, che può essere ricaricata con il Fast Fuel in dieci minuti.

E' anche presente una modalità di risparmio energetico con la funzione pure ANC (cancellazione del rumore adattiva pura) che quando disattivata estende l'autonomia fino a quaranta ore.

Per quanto riguarda la pendrive, si tratta della SanDisk Ultra Flair da 32 gigabyte. La chiavetta è USB 3.0 ed offre una velocità di lettura fino a 150 Mb/sec, 15 volte superiore rispetto a quelle offerte dalle unità USB 2.0 standard. Il prezzo proposto da Amazon è di 9,99 Euro, rispetto ai 18,99 Euro precedenti.