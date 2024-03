Cuffie Bluetooth Creative Zen Hybrid 2 al miglior prezzo di sempre grazie al coupon Amazon

Dopo aver riportato l’offerta coupon di Amazon su Google Pixel 8, torniamo a spulciare su Amazon le offerte di quest’oggi. La società americana infatti permette di godere di un coupon anche su un paio di cuffie Creative.

Nello specifico, le Creative Zen Hybrid 2 possono essere acquistate a 55,99 Euro, 14 Euro in meno rispetto al prezzo di listino di 69,99 Euro. Tale prezzo è raggiungibile tramite il coupon del 20% che si può applicare facendo click sul tasto nella scheda prodotto.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 29 Marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 8 ore e 41 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. La spedizione è gestita da Amazon, mentre la vendita direttamente da Creative Labs. Accettati i resi entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto a casa.

Le cuffie Creative Zen Hybrid 2 dispongono di quattro microfoni integrati per la cancellazione del rumore, ed offrono una durata della batteria fino a 67 ore con funzionalità di controllo del rumore.