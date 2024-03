Cuffie Bluetooth Philips con 29 ore di autonomia a meno di 30 Euro su Amazon

Spazio anche per le cuffie Bluetooth nelle offerte di primavera targate Amazon. In questa terza giornata di sconti, segnaliamo una riduzione degna di nota proposta dall’e-commerce su un paio di cuffie Bluetooth a marchio Philips, che possono essere acquistate ad un prezzo molto interessante.

SUPER OFFERTA su cuffie Bluetooth Philips

Si tratta delle cuffie Bluetooth Philips TAH5205WT/00, che vengono proposte al prezzo di 27,99 Euro, il 50% in meno rispetto ai 56,25 Euro raggiunti di recente. Per la spedizione sono necessari 1-2 giorni, però, e la consegna almeno nel momento in cui stiamo scrivendo la consegna è prevista per il 29 Marzo 2024 se si effettua l’ordine quest’oggi.

Le cuffie in questione presentano dei driver al neodimio da 40mm che offrono un suono nitido e bassi intensi, e grazie al pulsante BASS Boost è possibile ottenere prestazioni anche superiori. L’aspetto più interessante è che, come spiegato dal produttore direttamente nella scheda tecnica, garantiscono fino a 29 ore di riproduzione, mentre una ricarica rapida di 15 minuti offrirà 4 ore aggiuntive di autonomia. La connessione ai dispositivi può avvenire sia via Bluetooth che via cavo.

Ovviamente, salvo stravolgimenti, le promozioni saranno disponibili fino alle 23:59 del 25 Marzo 2024.