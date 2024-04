Le cuffie Bose QuietComfort in uno splendido colore azzurro sono in OFFERTA

Bose QuietComfort Headphones sono ideali per quanti vogliono immergersi nella propria musica preferita senza fastidi esterni, grazie alla funzione di cancellazione del rumore. Padiglioni molto comodi e impercettibili anche dopo molte ore di utilizzo.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Molto comodo anche l’archetto che mantiene le tue cuffie over-ear in posizione per le sessioni di ascolto più lunghe.

Sono dotate di doppia funzione Quiet e Aware Mode, che permettono di passare dalla cancellazione del rumore completa alla piena consapevolezza di ciò che ti circonda, per un controllo del suono ottimizzato.

Emettono un audio ad alta fedeltà rispetto al suono originale e un'equalizzazione regolabile per controllare bassi, medi e alti.

Non dovrai preoccuparti che si scarichino: le cuffie BOSE offrono una durata della batteria fino a 24 ore con singola ricarica, e consentono anche una ricarica di 15 minuti per goderti fino a 2 ore e mezza di musica in più.

Presente nella confezione anche il cavo audio incluso con microfono, per videochiamate impeccabili.

Presente anche l’opzione di connessione multipoint, che ti consente di passare da un dispositivo all’altro senza disconnetterti e connetterti ogni volta.

Prendile ora con il 20% di sconto, quindi le pagherai solo 317,99 euro!

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!