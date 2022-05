Cuffie Bose e Sennheiser in sconto su Amazon: fino 39% in meno

Gli amanti del gaming potranno trovare diverse cuffie Razer in offerta su Amazon, ma ci sono anche promozioni per gli amanti della musica in alta qualità? A quanto pare sì, dato che il gigante di Seattle ha deciso di proporre in questi giorni cuffie Bose e Sennheiser di fascia alta in sconto. Eccovi alcuni tra i migliori modelli disponibili.

Sconti Amazon su cuffie Bose e Sennheiser

Bose Cuffie wireless SoundLink Around Ear II – Nere: 171,79 Euro (229,95 Euro)

Around Ear II – Nere: 171,79 Euro (229,95 Euro) Bose Noise Cancelling Headphones 700 – Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless con Microfono Integrato per Chiamate Nitide e Controllo Vocale Alexa, Nero: 265 Euro (399,95 Euro)

– Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless con Microfono Integrato per Chiamate Nitide e Controllo Vocale Alexa, Nero: 265 Euro (399,95 Euro) Sennheiser HD 350BT Cuffia Wireless Pieghevole, Nero: 61,42 Euro (99,99 Euro)

Cuffia Wireless Pieghevole, Nero: 61,42 Euro (99,99 Euro) Sennheiser HD 599 Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero [Esclusiva Amazon]: 134,99 Euro (179,99 Euro)

Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero [Esclusiva Amazon]: 134,99 Euro (179,99 Euro) Sennheiser Cuffie wireless HD 450SE con Alexa, Bluetooth 5.0 e Cancellazione Attiva del Rumore [Amazon Exclusive], Nero: 134,99 Euro (199,99 Euro)

con Alexa, Bluetooth 5.0 e Cancellazione Attiva del Rumore [Amazon Exclusive], Nero: 134,99 Euro (199,99 Euro) Sennheiser Cuffie wireless a cancellazione del rumore Momentum 3 con accensione/spegnimento automatico, funzionalità Smart Pause e app Smart Control – Nero: 329,28 Euro (399 Euro)

Ognuna di queste cuffie è venduta e spedita da Amazon, mentre il pagamento potrà essere effettuato a rate Tasso Zero con Cofidis al checkout su tutti i modelli dal prezzo superiore a 100 Euro. Inoltre, la consegna è assicurata a costo zero se siete abbonati a Prime, anche in un giorno nella maggior parte dei casi. Se volete una misura di sicurezza aggiuntiva, infine, potrete optare per l’aggiunta di due o tre anni di garanzia extra selezionando la voce dedicata.

