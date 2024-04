Le cuffie CREATIVE Aurvana Ace a QUESTO PREZZO stanno andando a ruba!

CREATIVE Aurvana Ace sono un modello di cuffie che vanta il codec audio aptX Adaptive, per un audio ricco e dettagliato. Neppure il bluetooth è quello solito. Parliamo infatti del Bluetooth LE Audio, che offre una qualità audio wireless a dir poco eccezionale. Il colore nero con dettagli in rame gli conferiscono un'eleganza non indifferente.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Le cuffie consentono di isolarsi tramite la funzione ANC ibrido, che ti permette di sintonizzarti con la modalità Ambiente. In questo modo, non sarai del tutto isolato ma riuscirà comunque a percepire i suoi esterni. Funzione molto importante quando ci si trova in metro, ecc.

La batteria garantisce un'autonomia fino a 24 ore di riproduzione totale, con 6 ore con una sola carica.

Le chiamate saranno molto chiare, grazie al fatto che sia dotato di sei microfoni integrati in totale e alimentato da Qualcomm cVc.

Leggere e resistenti all'acqua grazie al certificato IPX5, potrai usarle anche sotto la pioggia o quando sudi mentre fai sport.

Oggi puoi acquistarle su Amazon a un prezzo davvero interessante: 109,99 euro! Le riceverai subito a casa per provare tutte le sue potenzialità e funzioni.

