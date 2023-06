Le cuffie Dyson Zone arrivano ufficialmente in Italia: Tananai testimonial

Le cuffie Dyson Zone di cui abbiamo parlato qualche mese fa su queste pagine, arrivano ufficialmente in Italia a partire dal 30 Giugno 2023, al prezzo di 899 Euro. Per l’occasione, il brand inglese ha anche annunciato che il Testimonial della campagna pubblicitaria sarà Tananai.

Per chi non avesse seguito, si tratta di cuffie over ear che combinano l’ingegneria acustica con un sistema di filtrazione dell’aria e sono in grado di offrire un’esperienza acustica d’avanguardia ed elevate prestazioni di purificazione dell’aria.



Frutto di cinque anni di ricerca e sviluppo, le Dyson Zone includono una cancellazione del rumore avanzata con riproduzione fedele dell’audio a spettro completo, e dei filtri elettrostatici che catturano il 99% delle particelle inquinanti fino a 0,1 micron, a cui si aggiungono i filtri a carboni attivi K-Carbon con potassio che sono in grado di imprigionare i gas acidi maggiormente associati all’inquinamento urbano.



A livello di autonomia, si possono ricaricare tramite USB-C ed offrono 50 ore di ascolto inmodalità audio o 4 ore in modalità purificazione ed audio. La ricarica completa avviene in 3 ore.



Come dicevamo, l’ambassador sarà Tananai, l’artista che ha partecipato a Sanremo 2023 con “Tango” e già multiplatino. ”La musica per me è tutto, riempie quasi la totalità delle mie giornate, non solo quando sono in studio o sul palco, ma anche nella vita di tutti i giorni, in ogni momento. Per me è fondamentale poterla ascoltare sempre al massimo della sua espressione e per questo le cuffie sono il mio migliore amico: sono andato a prendere voli in aeroporti dimenticando a casa il passaporto, ma mai le cuffie. La musica in cuffia è una carezza, un abbraccio che voglio sempre portare con me” ha affermato.



Le cuffie Dyson Zone sono disponibili nei Dyson Demo Store e su dyson.it , a partire da €899,00. Per effettuare una prova personalizzata di Dyson Zone è possibile prenotare un appuntamento presso negozi Dyson selezionati in Italia , o prenotare un appuntamento virtuale tramite Live Demo.