Cuffie da gaming HP in offerta a 10 euro? No, è un 'errore' di MediaWorld

A volte online si trovano parecchie "stranezze" a livello di offerte. Dopo l'altoparlante con display e tastiera meccanica in sconto su Amazon, ci soffermiamo su quello che sembra essere un "errore" di MediaWorld.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, nell'ambito dell'iniziativa Occasioni di Fine Serie c'è una promozione che propone le cuffie HP H2800 a un costo di 10,99 euro (anziché ai precedenti 19,99 euro). Fin qui tutto nella norma, anzi si tratta per certi versi di uno sconto interessante, ma la nostra attenzione ai dettagli non ha potuto fare a meno di notare che il prodotto viene indicato come "Cuffia gaming".

Nonostante la presenza di controlli audio in linea e microfono, ci sentiremmo di dire che le cuffie da gaming sono altre. A tal proposito, potrebbe interessarvi consultare il nostro approfondimento relativo alle migliori cuffie per gaming e musica del 2021, in cui potete trovare headset di altro calibro. Insomma, questo solamente per mettere i puntini sulle "i" e per evitare che i meno esperti pensino che si tratti effettivamente di cuffie da gaming (ragazzi più giovani all'ascolto, noi ci abbiamo provato: speriamo di avervi evitato il solito regalo low cost fatto dai genitori).

Per il resto, "l'errore", se così è definibile, commesso da MediaWorld è chiaramente "innocente" (tutti possono sbagliare) e non si tratta di nulla di che, ma ci ha fatto sorridere. In ogni caso, al netto di tutto, il basso prezzo delle cuffie coinvolte potrebbe in realtà effettivamente attirare l'attenzione di più di qualcuno.