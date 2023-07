Cuffie da gaming Lamborghini in sconto del 39% su Amazon Italia

Va bene: in questi giorni forse sono più le persone che pensano ad acquistare un ventilatore su Amazon contro il caldo record che quelle che pensano a sfruttare un headset per il gaming. Tuttavia, risulta interessante notare che sul noto portale e-commerce è comparso uno sconto non di poco conto su delle cuffie da gaming Lamborghini.

Più precisamente, queste ultime vengono ora proposte a un prezzo pari a 36,49 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può apprendere dalla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, in linea generale il prezzo consigliato sarebbe di 59,99 euro. Ciò a cui si fa riferimento è dunque un possibile risparmio del 39%.

A conti fatti, quindi, risulta possibile usufruire di uno sconto di 23,50 euro. Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione niente male per chi è alla ricerca di cuffie da gaming che siano legate a un brand blasonato. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

Va detto, però, che al momento in cui scriviamo le unità disponibili sono limitate. Su Amazon Italia viene comunque segnalato che ce ne sono "ulteriori in arrivo", ma capite bene che gli interessati potrebbero essere propensi a dare un'occhiata all'iniziativa promozionale.