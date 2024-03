Cuffie gaming Logitech G G432 in sconto su Amazon: solo 39.99 euro!

Nuova offerta Amazon per le cuffie Logitech G 432, modello cablato pensato appositamente per il gaming ma adatto anche per guardare film o eventi sportivi. Siete interessati? Solo con le offerte di primavera sono in vendita a meno di 40 euro!

Logitech G G432 Cuffie Gaming a 39.99 euroBastano 39.99 euro per acquistare le cuffie Logitech G432 con cavo, questo modello è dotato di padiglioni audio da 50mm per un'esperienza di gioco più immersiva, supporto DTS:X 2.0 con audio Surround, microfono Flip-to-Mute da 6mm e controllo del volume in punta di dita, microfono a braccio e cavo 3.5mm che rendono le cuffie compatibili con qualsiasi dispositivo come PC, Mac, console PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobile con jack da 3,5mm.

Le cuffie Logitech G432 sono pensate per garantire la massima comodità grazie a copriorecchie e fascia per la testa in leggera similpelle deluxe che riducono la pressione ‎e possono ruotare fino a 90 gradi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e dunque potrete godere di tutti i benefici garantiti dal rivenditore come il reso gratuito (non disponibile su tutti i prodotti o in alcuni casi limitato a 14 giorni) e assistenza tecnica in caso di problemi con il prodotto, la spedizione o la consegna.