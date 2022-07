Cuffie da gaming Logitech a ottimi prezzi su Amazon, fino 52% in meno

Oltre alle offerte su smart TV Sony 4K 2021 attive in queste ore su Amazon, recandosi sullo stesso portale di e-commerce è possibile trovare anche una moltitudine di cuffie da gaming Logitech in offerta a prezzi davvero degni di nota. Scopriamo assieme i migliori modelli ora in promozione.

Sconti Amazon su cuffie da gaming Logitech

Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate, Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, ‎Microfono Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, ‎Rosse: 29,95 Euro (61,99 Euro)

Logitech G335 Cuffie Gaming Cablate, Microfono Flip to Mute, Jack Audio da 3.5 mm, Padiglioni in Memory Foam, Leggera, Compatibile con PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch – Nero: 41,78 Euro (71,99 Euro)

Cuffie Gaming Cablate, Microfono Flip to Mute, Jack Audio da 3.5 mm, Padiglioni in Memory Foam, Leggera, Compatibile con PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch – Nero: 41,78 Euro (71,99 Euro) Logitech G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: x 2.0, Driver Audio 50 mm, ‎Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, Nero/Blu: 43,89 Euro (81,99 Euro)

Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: x 2.0, Driver Audio 50 mm, ‎Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, Nero/Blu: 43,89 Euro (81,99 Euro) Logitech G435 LIGHTSPEED Cuffie Gaming Wireless Bluetooth, Cuffie Over Ear Leggere, Microfoni Integrati, Batteria da 18 Ore, Compatibile con Dolby Atmos, PC, PS4, PS5, Mobile, Nintendo Switch – Nero: 55,99 Euro (81,99 Euro)

Logitech G PRO X Cuffia Gaming Cablata con Microfono Blue VO!CE, DTS Headphone:X 7.1 e Driver PRO-G da 50 mm, 7.1 Surround Pensato per Esport Gaming, per PC/PS/Xbox/Nintendo Switch, Nero: 88,99 Euro (134,99 Euro)

Cuffia Gaming Cablata con Microfono Blue VO!CE, DTS Headphone:X 7.1 e Driver PRO-G da 50 mm, 7.1 Surround Pensato per Esport Gaming, per PC/PS/Xbox/Nintendo Switch, Nero: 88,99 Euro (134,99 Euro) Logitech G433 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X, Driver Audio ‎Pro-G da 40 mm, Leggere, Jack audio USB 3.5 mm, PC/Mac/Nintendo Switch/PS4/Xbox ‎One, Nero: 95,20 Euro (134,99 Euro)

Cuffie RGB da gioco wireless Logitech G935, audio surround 7.1, cuffie DTS: X 2.0, driver Pro-G da 50 mm, wireless a 2,4 GHz, microfono flip-to-mute, interruttore PC/Mac/PS4/Nintendo – Nero: 166,25 Euro (194,99 Euro)

Sfortunatamente nessun modello si trova in vendita al prezzo più basso di sempre ma, ad esempio nel caso delle Logitech G432 e delle Logitech G335, ci si avvicina non poco. Amazon si occuperà comunque di vendita e spedizione in ciascun caso, e la consegna è assicurata a costo zero se siete abbonati a Prime; alcune volte avviene addirittura in un singolo giorno.

Sullo stesso sito potrete trovare, come da noi anticipato oggi, AirPods Max ed AirPods 3 in offerta.