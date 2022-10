Cuffie da gaming Logitech in sconto su Amazon: fino al 56% in meno

Su Amazon Italia in queste ultime giornate di ottobre 2022 non si trovano soltanto mouse e tastiere da gaming Logitech in offerta, ma anche cuffie da gaming Logitech a prezzi ottimi specialmente per i modelli di fascia medio-bassa. I tagli di prezzo, in queste ore, arrivano fino al 56%.

Offerte Amazon su cuffie da gaming Logitech

Logitech G335 Cuffie Gaming Cablate, Microfono Flip to Mute, Jack Audio da 3.5 mm, Padiglioni in Memory Foam, Leggera, Compatibile con PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch – Nero: 36,49 euro

Cuffie Gaming Cablate, Microfono Flip to Mute, Jack Audio da 3.5 mm, Padiglioni in Memory Foam, Leggera, Compatibile con PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch – Nero: 36,49 euro Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate, Audio Stereo, Driver Da 50 Mm, Jack Audio 3.5 Mm, ‎Nero Rosso: 41,67 euro

Logitech G433 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X, Driver Audio ‎Pro-G da 40 mm, Leggere, Jack audio USB 3.5 mm, PC/Mac/Nintendo Switch/PS4/Xbox ‎One, Nero: 59,49 euro

Evidenziamo in particolar modo le offerte riguardanti i modelli Logitech G335 e G433: nel primo caso, si raggiunge il prezzo più basso di sempre grazie a un taglio del 17%. Nel secondo caso, invece, non si tocca il minimo storico ma ci si trova dinanzi a un risparmio del 56%, ovvero di 75,50 euro.

Tutte e tre le cuffie da gaming proposte sono vendute e spedite da Amazon con consegna gratuita in un giorno per i clienti che risultano abbonati a Prime. Il pagamento, invece, va effettuato esclusivamente in unica soluzione. Infine, si segnala che queste offerte terminano tra 13 giorni o sono destinate a durare fino ad esaurimento scorte.

Dal medesimo portale di e-commerce abbiamo ripreso ieri anche auricolari Sony in offerta, tra cui le WF-1000XM4 di fascia alta.