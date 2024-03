Cuffie da gaming Razer BlackShark V2 X in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Poco dopo aver riportato lo sconto sull’Hub USB-C per MacBook, torniamo a spulciare le migliori offerte proposte dalla società americana in occasione delle offerte di primavera Amazon che scadranno alle 23:59 di oggi, lunedì 25 Marzo 2024. In lista troviamo anche delle cuffie da gaming Razer BlackShark V2 X.

SUPER OFFERTA su cuffie da gaming Razer

Nello specifico, le cuffie possono essere portate a casa a 48,99 Euro, il 39% in meno rispetto ai 79,99 Euro di listino. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani se si effettua l’ordine entro 9 ore e 42 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, con possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 9,80 Euro a tasso zero ed interessi zero.

Le cuffie in questione sono dotate di un driver triforce in titanio da 50mm, che permettono di effettuare la regolazione separata di alti, medi e bassi, per un audio chiaro e pulito, alti ricchi e bassi potenti. Il microfono cardioide Razer Hyperclear invece offre anche una chiarezza delle conversazioni, anche grazie alla cancellazione passiva del rumore. Garantita la compatibilità multipiattaforma: le cuffie sono compatibili con PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili. I cuscinetti sono in memory foam, morbidi e traspiranti grazie al rivestimento similpelle.