Cuffie da gaming Razer in sconto su Amazon Italia, fino 38% in meno

Siete videogiocatori in cerca di nuove periferiche per il vostro setup da gaming? Dopo avervi proposto un PC MSI con RTX 3060 a 400 euro in meno da Unieuro, ci spostiamo su Amazon Italia per proporvi alcune cuffie da gaming Razer in sconto per questa prima settimana di ottobre 2022.

Cuffie da gaming Razer in offerta su Amazon

Razer Kraken X Cuffie Da Gioco Leggere per PC, Mac, Xbox One, PS4 e Switch con Imbottitura Fascia Per la Testa, Audio Surround 7.1, Nero: 53,99 euro

Razer Barracuda X - Cuffia wireless, Nero: 69,90 euro

Razer Kraken Ultimate Cuffie On-Ear da Gioco USB per PC e Switch Dock con Audio Surround, Microfono ANC e RGB Chroma, Nero (RGB Chroma): 117,99 euro

Razer Nari Ultimate: 124,99 euro

Osservando lo storico dei prezzi con l’estensione Keepa scopriamo che nessuno tra i modelli citati si trova al prezzo più basso di sempre, sebbene le Razer Barracuda X vi si avvicinino non poco. Se non altro, il colosso di Seattle si occupa di vendita e spedizione – eccetto per le Razer Nari Ultimate, dove si tratta di un rivenditore di terze parti – garantendo la consegna in un giorno. Il pagamento delle cuffie il cui prezzo eccede i 100 euro è effettuabile a rate con Cofidis.

Sempre da Amazon abbiamo ripreso in giornata Nothing phone (1) al 10% in meno.