Queste cuffie da gaming wireless Corsair sono disponibili ad un SUPER PREZZO

In questo venerdì di aprile 2024, Amazon propone un’offerta molto interessante su un paio di cuffie da gaming multipiattaforma wireless targate Corsair, il cui prezzo cala di 35 Euro.

Le cuffie wireless Corsair HS65 Wireless sono disponibili a 99,99 Euro, il 26% in meno rispetto ai 134,99 Euro di listino. Si tratta di un risparmio consistente, ed Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per lunedì per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Le cuffie in questione sono senza fili e con Bluetooth, e garantiscono un suono Dolby 7.1. Presente anche un microfono omnidirezionale, oltre che la compatibilità totale con PC, Mac, PS5, PS4, Nintendo Switch, Mobile. Trattandosi di un’offerta a tempo, consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per poterne approfittare in quanto nella scheda tecnica non è presente alcuna indicazione sulla scadenza e sulle unità che sono a disposizione a questo super prezzo.

