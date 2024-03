Cuffie in-ear TWS JBL TUNE in offerta a META' PREZZO su Amazon

Se avete acquistato l’OnePlus 12 5G in offerta, e siete alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth da utilizzare per le chiamate, Amazon oggi ha l’offerta che fa per voi. Un paio di cuffie in-ear infatti sono disponibili a metà prezzo.

Si tratta delle cuffie in-ear true wireless Bluetooth JBL TUNE 230NC, che vengono proposte a 49,99 Euro, il 50% rispetto al prezzo consigliato di 99,90 Euro, con consegna garantita per domani 27 Marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 5 ore dal momento in cui stiamo scrivendo. La spedizione e vendita è gestita direttamente da Amazon, con restituzione possibile entro 14 giorni dal ricevimento.

A livello tecnico, le cuffie JBL TUNE 230NC TWS sono Bluetooth True Wireless ed offrono l’audio JBL Pure Bass. Presenti due microfoni con cancellazione attiva del rumore e Smart Ambient, a cui si aggiungono quattro microfoni che consentono di effettuare chiamate nitide in stereo ed a mani libere, oltre che la protezione IPX4 da acqua e sudore.