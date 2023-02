Cuffie e mouse da gaming SteelSeries a ottimi prezzi su Amazon, fino 44% in meno

Non ci sono soltanto smartwatch Garmin in offerta su Amazon: all’interno del portale di e-commerce fondato da Jeff Bezos in queste prime giornate di febbraio si trovano anche cuffie e mouse da gaming SteelSeries in sconto con tagli fino al 44% sul listino. Vediamo assieme di quali modelli si tratta.

Le periferiche da gioco che troverete di seguito non sono tutte di ultima generazione; ciononostante, restano ottime per chiunque sia appassionato di videogiochi.

Si parte dalle cuffie da gaming SteelSeries Arctis 1 con microfono Clearcast rimovibile, perfette per Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e anche PC: il prezzo passa da 119,99 euro a 89,99 euro. Un’alternativa proposta sempre a 89,99 euro, ma a partire da 129,99 euro, sono le SteelSeries Arctis 5 con illuminazione RGB e tecnologia surround DTS Headphone:X 2.0, pensate anche per PS5. O ancora, le SteelSeries Arctis 7P+ wireless per console, PC e smartphone scendono da 199,99 euro a 149,99 euro.

Tra i mouse da gaming del marchio in offerta proponiamo infine i modelli SteelSeries Rival 5 con sensore ottico TrueMove Air da 18.000 CPI a 44,99 euro anziché 69,99 euro; e SteelSeries Rival 600 con doppio sensore ottico TrueMove3+ a 49,99 euro al posto di 89,99 euro.

Tutte le periferiche citate sono vendute e spedite da Amazon, con consegna a domicilio a costo zero anche in un giorno per i clienti Prime. Il pagamento dei device a oltre 100 euro è effettuabile anche in cinque rate mensili secondo piano Amazon, senza interessi.

Nella giornata di oggi, intanto, è arrivato il Negozio di San Valentino su Amazon.