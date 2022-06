Le cuffie Nothing Ear (1) sono in offerta su Amazon: -20% sulle due colorazioni

In attesa dell’evento di lancio di Nothing Phone (1), che come noto andrà in scena il prossimo 12 Luglio, su Amazon arrivano a prezzo ridotto le Nothing Ear (1), le prime cuffie dell'azienda diretta da Pete Lau.

Non si tratta del prezzo più basso di sempre, ma è comunque possibile risparmiare il 20% rispetto a quello di listino:

Nothing Ear (1) - Cuffie wireless ANC (Active Noise Cancelling), bianche: 79,99 Euro (99,99 Euro)

- Cuffie wireless ANC (Active Noise Cancelling), bianche: 79,99 Euro (99,99 Euro) Nothing ear (1) – Auricolari wireless ANC (active Noise Cancelling), Nero: 79,99 Euro (99,99 Euro)

Ordinando entro le prossime ore, si riceveranno le cuffie direttamente a casa nella giornata di domani, lunedì 13 Giugno 2022. Si tratta senza dubbio di un’ottima promozione per coloro che sono alla ricerca di un paio di cuffie affidabili. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse in quanto potrebbero anche andare sold out rapidamente.

Purtroppo in questo caso, Amazon non propone il pagamento rateale in cinque o dodici mensilità a tasso zero ed interessi zero. Le cuffie sono ovviamente nuove ed acquistate sullo store di Nothing di Amazon, ma beneficiano di tutti i vantaggi classici del Prime.

Ricordiamo che, per tutti i dettagli sul prodotto, su queste pagine è disponibile la nostra recensione di Nothing Ear (1).