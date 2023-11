Cuffie over ear Sony 1000XM4 in super sconto su Amazon: risparmio del 48%

In aggiunta alla Cyber Week di Dyson, arriva oggi un'interessante offerta da Amazon sulle cuffie over ear Sony 1000XM4, che possono essere acquistate ad un prezzo molto conveniente rispetto a quello di listino.

Di seguito le colorazioni in offerta:

Sony WH-1000XM4 | Cuffie Wireless con Noise Cancelling, Connessione Multipoint, Fino a 30 ore di durata della batteria e Ricarica rapida - Blu: 199 Euro (380 Euro)

| Cuffie Wireless con Noise Cancelling, Connessione Multipoint, Fino a 30 ore di durata della batteria e Ricarica rapida - Blu: 199 Euro (380 Euro) Sony WH-1000XM4 | Cuffie Over-ear Wireless con Noise Cancelling, Tecnologia Bluetooth, Connessione Multipoint, Fino a 30 ore di durata della batteria e Ricarica rapida, Nero: 199 Euro (380 Euro)

La consegna, su entrambe le varianti, è garantita a stretto giro di orologio, ed Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione delle Sony WH-1000XM4, a cura di Alessio Ferraiuolo.