Le cuffie Razer Kraken sono antiproiettile: hanno salvato la vita a un ragazzo

Poco dopo il simpatico pesce d'aprile tecnologico di Razer, arriva oggi una notizia veramente incredibile che ha per protagoniste le cuffie Kraken dell'azienda di Irvine. A quanto pare, infatti, esse avrebbero salvato la vita di un videogiocatore che le stava indossando, deviando un proiettile vagante.

La storia è stata pubblicata sulla bacheca Reddit di Razer dall'utente Enough_Dance_956, che è anche il suo protagonista. Il post, intitolato "Razer mi ha salvato la vita", spiega che l'utente stava "cercando di contattare qualcuno che lavora per Razer per ringraziarli con tutto il mio cuore".

Il perché di questa ricerca è presto spiegato: "mercoledì [30 marzo], alle 10:30 del mattino, un proiettile vagante ha colpito le mie cuffie Razer, dopo aver distrutto la finestra della mia camera. Stavo indossando quelle cuffie, e se non fosse stato per la loro ottima qualità costruttiva sarei morto all'età di 18 anni. Non posso nemmeno immaginare tutto il dolore che la mia famiglia e i miei amici avrebbero sofferto".

L'utente ha anche condiviso alcune fotografie del foro di proiettile nelle Razer Kraken, che sembrano aver incredibilmente retto all'impatto e deviato la pallottola, evitando la sua penetrazione nel cranio del ragazzo, salvandogli molto probabilmente la vita. Potete dare un'occhiata alle fotografie postate da Enough_Dance_956 in calce a questa notizia.

Benché molti utenti abbiano mostrato empatia con l'autore del post, altri si sono subito dimostrati molto scettici sulla sua versione della storia, notando per esempio che la finestra perforata dal proiettile presenta una grata esterna ancora perfettamente integra, come dimostra la foto postata da Enough_Dance_956. Tuttavia, è bene notare che la grata potrebbe essere stata applicata alla finestra solo in un secondo momento, proprio per evitare la ripetizione di un evento simile.

Ad ogni modo, la sparatoria è avvenuta a Torrance, in California, e secondo l'autore del post il proiettile proveniva da "qualcuno con una pessima mira un isolato più lontano". Benché alcuni abbiano messo in discussione anche questa dichiarazione, il servizio clienti di Razer sembra credere a Enough_Dance_956: l'azienda, infatti, ha promesso all'utente un nuovo paio di cuffie Razer Kraken per sostituire quelle andate semi-distrutte dopo aver deviato il proiettile. Il Redditor, però, ha rifiutato la proposta e si è limitato a ringraziare l'azienda.