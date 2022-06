Cuffie Sennheiser per audiofili e gaming in offerta su Amazon, fino 26% in meno

Amazon in questi giorni sta includendo tra le offerte del momento molti ottimi prodotti: ad esempio, in mattinata abbiamo visto il Samsung Galaxy Z Flip3 5G quasi al 50% in meno. Ora, invece, parleremo di 5 cuffie Sennheiser in sconto sia per audiofili, sia per il gaming.

Sconti Amazon su cuffie Sennheiser

EPOS | Sennheiser Cuffie Gaming GSP 301 , Cuffie con Microfono con Cancellazione del Rumore, Flip-to-Mute, Ergonomiche, in Schiuma, Compatibili con PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch (Bianco): 74,62 Euro

, Cuffie con Microfono con Cancellazione del Rumore, Flip-to-Mute, Ergonomiche, in Schiuma, Compatibili con PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch (Bianco): 74,62 Euro EPOS Sennheiser Over-Ear Gaming Headset GSP 302 schwarz - Headset, Nero: 73,92 Euro

Sennheiser HD 599 Cuffia Aperta, Circumaurale, Impedenza 50 Ω, Avorio: 139,99 Euro

Sennheiser Cuffie wireless HD 450SE con Alexa, Bluetooth 5.0 e Cancellazione Attiva del Rumore [Amazon Exclusive], Nero: 147,53 Euro

con Alexa, Bluetooth 5.0 e Cancellazione Attiva del Rumore [Amazon Exclusive], Nero: 147,53 Euro Sennheiser HD 660 S Cuffia Aperta Dinamica per Audiofili, Impedenza Nominale 150 Ohm, 9 – 41,500 Hz, Over Ear, Modello 2019, Nero: 406,25 Euro

Sfortunatamente nessun modello tocca effettivamente il prezzo minimo storico, ma le EPOS GSP 301 e le Sennheiser HD 450SE vi si avvicinano molto. Amazon si occuperà peraltro di consegna e spedizione, con consegna a costo zero per i clienti abbonati a Prime; in alcuni casi, avviene anche in un giorno soltanto. Il pagamento potrà essere effettuato anche a rate con Cofidis nel caso dei modelli il cui prezzo è oltre i 100 Euro.

À propos del marchio tedesco, sappiate che ci sono nuove cuffie Sennheiser per audiofili in arrivo!