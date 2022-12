Cuffie Sennheiser per audiofili in sconto su Amazon, fino 44% in meno

Volete delle cuffie di fascia alta ma non sapete su quali puntare? Se volete modelli compatti, magari gli auricolari Sony in offerta potrebbero fare al caso vostro. Altrimenti, sempre su Amazon potete trovare due cuffie Sennheiser per audiofili a ottimi prezzi, grazie a tagli quasi fino a metà prezzo.

I modelli interessati sono i seguenti due, con il primo proposto addirittura al 44% in meno – quasi al prezzo più basso di sempre – e il secondo a oltre 110 euro in meno:

Sennheiser HD 450BT Cuffie Wireless/Bluetooth Con Cancellazione Attiva Del Rumore, Nero, Circumaurali, Cablato: 99,99 euro (179,99 euro)

Cuffie Wireless/Bluetooth Con Cancellazione Attiva Del Rumore, Nero, Circumaurali, Cablato: 99,99 euro (179,99 euro) Sennheiser HD 660 S Cuffia Aperta Dinamica per Audiofili, Impedenza Nominale 150 Ohm, 9 – 41,500 Hz, Over Ear, Modello 2019, Nero: 385,61 euro (499,99 euro)

Come anticipato, le cuffie Sennheiser HD 450BT risultano vendute quasi al minimo storico, essendo quest’ultimo pari a 99,99 euro e registrato l’ultima volta circa 17 mesi fa. Al contrario, le Sennheiser HD 660 S distano dal loro minimo storico di diverse decine di euro; ciò non rende comunque l’offerta poco interessante.

Amazon si occupa di vendita e spedizione garantendo la consegna senza costi aggiuntivi in massimo quattro giorni per ambedue le cuffie. Il reso può essere effettuato entro il 31 gennaio 2023 grazie alla policy prolungata in via eccezionale per Natale, mentre il pagamento del modello più costoso può essere completato in più rate mensili senza interessi con Cofidis, ma soltanto confermando l’acquisto entro il 31 dicembre prossimo.

Se invece siete alla ricerca di altri dispositivi tech in promozione, vi ricordiamo che sono attive le Offerte di Fine Anno Amazon fino al 31 dicembre.