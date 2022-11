Cuffie Sennheiser Momentum 3 al 51% in meno su Amazon, offerta da Black Friday

Al netto dello smart TV Samsung 4K a metà prezzo, sul portale italiano di Amazon si trovano anche le cuffie Sennheiser Momentum 3 al 51% in meno. Si tratta a tutti gli effetti di una offerta mai vista prima per questo prodotto, normalmente venduto a ben 399 euro.

Queste cuffie wireless di fascia alta sono state lanciate nel 2019, eppure ancora oggi risultano tra le più acquistate e apprezzate su Amazon e non solo. Godono di cancellazione attiva del rumore, cuscinetti auricolari morbidi e archetto imbottito, e non manca una intuitiva funzione di accensione/spegnimento. La voce completa sul portale di e-commerce è la seguente:

Sennheiser Cuffie wireless a cancellazione del rumore Momentum 3 con accensione/spegnimento automatico, funzionalità Smart Pause e app Smart Control – Nero: 194,99 euro (399 euro)

L’offerta ora proposta porta questo prodotto al prezzo più basso di sempre, con un calo di ben 50 euro rispetto al precedente minimo storico. Amazon, peraltro, si occuperà di vendita e spedizione con consegna in un giorno per i clienti abbonati a Prime. Il pagamento può essere effettuato anche a rate Tasso Zero con Cofidis, ma solo fino al 31 dicembre 2022. Infine, il reso è effettuabile entro il 31 gennaio 2023.

Sempre sul medesimo sito potete trovare anche un tablet low cost Huawei in offerta.