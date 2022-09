Cuffie Sennheiser wireless in offerta su Amazon, fino 42% in meno sul listino

Ieri abbiamo trattato una serie di smartwatch Garmin in offerta su Amazon Italia. Oggi, invece, torniamo sul portale di e-commerce per proporvi diverse cuffie Sennheiser in sconto, con tagli fino al 42% sul prezzo di listino: ecco i modelli interessati, tutti appartenenti alla fascia medio-bassa.

Offerte Amazon su cuffie wireless Sennheiser

Sennheiser HD 250BT - Cuffie Wireless Bluetooth 5.0, Con AAC, aptX, aptX a bassa latenza, Tecnologia dei trasduttori e microfono integrato, Durata della batteria 25 ore, Nero: 39,99 euro

Sennheiser HD 300 Cuffia Circumaurale, 18–20,000 Hz (-10 dB), Leggera, Richiudibile, Nero: 45,90 euro

Sennheiser HD 559 Cuffia posteriore aperta intorno all'orecchio - nero/antracite: 87,98 euro

Sennheiser Cuffie wireless HD 450SE con Alexa, Bluetooth 5.0 e Cancellazione Attiva del Rumore [Amazon Exclusive], Nero: 128,88 euro

Osservando lo storico dei prezzi grazie all’estensione Keepa notiamo che, sfortunatamente, in nessun caso si parla del prezzo più basso di sempre; tuttavia, ci si avvicina non poco nel caso di Sennheiser HD 250BT e Sennheiser HD 300. Amazon si occupa di vendita e spedizione garantendo la consegna gratuita a tutti i clienti abbonati a Prime, anche in un singolo giorno.

Nei casi specifici Sennheiser HD 559 e HD 450SE, peraltro, il pagamento può essere completato in unica soluzione o in 5 rate mensili secondo il piano proposto dalla stessa società statunitense.

Nella giornata odierna abbiamo invece segnalato la disponibilità di un buono Amazon da 5 euro in regalo.