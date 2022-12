Cuffie Sony di fascia alta in sconto su Amazon, fino al 24% in meno

In questa giornata di dicembre abbiamo avuto occasione di proporvi uno sconto del 22% su GoPro HERO11 Black rilanciato da Amazon. Torniamo ora sul medesimo portale di e-commerce per parlarvi dei migliori sconti del momento su cuffie Sony di fascia alta, comprese le XM5 di ultima generazione.

Offerte Amazon su cuffie Sony top di gamma

Sony WH-XB910N - Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (10 min. per 4,5 ore di riproduzione) - Multipoint - Extra Bass - Alexa e Google Assistant – Nero: 159,99 euro

Sony WH-1000XM4 - Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (10 min. per 5 ore di riproduzione) - Multipoint - Alexa Built-in, Google Assistant, Siri – Nero: 290,13 euro

Sony WH-1000XM5 Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (3 min. per 3 ore di riproduzione) - Multipoint - Con Alexa e Google Assistant – Nero: 349,90 euro

Questi tre modelli di cuffie wireless della casa giapponese sono venduti e spediti da Amazon, con consegna gratuita ai clienti Prime anche in un singolo giorno. Il pagamento può sempre essere effettuato in unica soluzione o a rate; solo nei casi delle Sony WH-XB910N e Sony WH-1000XM5, però, è disponibile il piano in cinque mensilità senza interessi proposto dal gigante di Seattle.

In nessun caso, sfortunatamente, si tratta del prezzo più basso di sempre; ciononostante, con tagli di massimo 90 euro circa sul prezzo di listino restano delle promozioni imperdibili specialmente per coloro che vogliono acquistare cuffie top di gamma ad amanti della musica in vista di Natale.

