Cuffie Sony in offerta su Amazon, ci sono anche WH-1000XM5!

Oltre agli accessori per Steam Deck in offerta su Amazon, oggi dal portale statunitense fondato da Jeff Bezos riprenderemo anche altre promozioni particolarmente interessanti. Su tutte, di seguito troverete diverse cuffie Sony in sconto, da modelli entry-level a prodotti di fascia alta di ultima generazione.

Offerte Amazon su cuffie Sony

Sony MDR-ZX110 - Cuffie on-ear, Nero: 11,99 Euro

Sony WH-CH510 - Cuffie wireless on-ear - Bluetooth - compatibili con Google Assistant e Siri - Batteria fino a 35 ore - Ricarica Rapida (10 min. per 90 min. di riproduzione) – Blu: 28,49 Euro

Sony MDR-RF811RK - Cuffie TV wireless over-ear, Portata 100 metri, Batteria fino a 13 ore, Nero: 41,79 Euro

Sony WH-XB910N - Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (10 min. per 4,5 ore di riproduzione) - Multipoint - Extra Bass - Alexa e Google Assistant – Nero: 159,99 Euro

Sony WH-1000XM4 - Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (10 min. per 5 ore di riproduzione) - Multipoint - Alexa Built-in, Google Assistant, Siri – Nero: 241,99 Euro

Sony WH-1000XM5 Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (3 min. per 3 ore di riproduzione) - Multipoint - Con Alexa e Google Assistant – Nero: 399 Euro

Sfortunatamente, nessun modello tra quelli sopra citati raggiunge il prezzo minimo storico e, a dirla tutta, le offerte più intriganti riguardano principalmente le cuffie di fascia medio-bassa. L’azienda di Seattle si occupa di vendita e spedizione in ogni caso, con consegna in un giorno per la maggior parte. Il pagamento, peraltro, potrà essere completato in unica soluzione o a rate con Cofidis o piano Amazon.

Se siete particolarmente interessati ai modelli di fascia alta, vi rimandiamo alla recensione delle Sony WH-1000XM5.