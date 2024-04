Cuffie Sony potenti e comode ora SUPER SCONTATE: da prendere assolutamente!

Sony WH-1000XM5 è attualmente una delle cuffie migliori presenti sul mercato. Su tutti, il Processore Integrato V1 che massimizza il suo potenziale. Unico anche nell'eliminazione del rumore, con la funzione HD QN1. Lo sconto è del 33%, quindi lo paghi solo 278,99 euro.

Queste cuffie del colosso nipponico sono state progettate al fine di offrire un'eccezionale qualità di ascolto, anche in caso di chiamata. Infatti, prevedono l'esclusivo rilevamento della voce e la nuova tecnologia per la riduzione del rumore del vento.

L'Adaptive Sound Control regola automaticamente le impostazioni audio in base all'ambiente e all'attività e la funzione.

Ma forse la vera chicca è la funzione Speak-to-Chat: mette automaticamente in pausa la musica quando vuoi parlare. Quindi non avrai bisogno di interrompere manualmente ciò che stai ascoltando o di toglierle per educazione.

Queste cuffie possono essere accoppiate con due dispositivi in contemporanea: con Fast Pair puoi localizzare le WH-1000XM5 se non riesci a trovarle e Swift Pair semplifica il pairing al tuo PC/tablet

La batteria dura fino a 30 ore di uso continuo. Quindi anche in lunghi viaggi non ti abbandoneranno o necessiterai di caricarle.

Comoda custodia pieghevole per conservarle e trasportarle comodamente.

