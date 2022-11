Cuffie Sony in sconto su Amazon, ci sono anche modelli XM4 e XM5

Il segmento di dispositivi audio su Amazon vede tante offerte attive in questi giorni: oltre agli auricolari Echo Buds 2 a metà prezzo, sul sito di e-commerce si trovano anche cuffie Sony in sconto con tagli fino al 48% sul listino. Non mancano anche piccole promozioni sui modelli di fascia alta WH-1000XM4 e XM5.

Offerte Amazon su cuffie Sony

Sony WH-CH510 - Cuffie wireless on-ear - Bluetooth - compatibili con Google Assistant e Siri - Batteria fino a 35 ore - Ricarica Rapida (10 min. per 90 min. di riproduzione) – Nero: 25,99 euro

Sony WH-XB910N - Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (10 min. per 4,5 ore di riproduzione) - Multipoint - Extra Bass - Alexa e Google Assistant – Nero: 143,99 euro

Sony WH-1000XM4 - Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (10 min. per 5 ore di riproduzione) - Multipoint - Alexa Built-in, Google Assistant, Siri – Nero: 289,99 euro

- Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (10 min. per 5 ore di riproduzione) - Multipoint - Alexa Built-in, Google Assistant, Siri – Nero: 289,99 euro Sony WH-1000XM5 Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (3 min. per 3 ore di riproduzione) - Multipoint - Con Alexa e Google Assistant – Nero: 392,45 euro

Purtroppo nessuno dei modelli citati risulta venduto al prezzo minimo storico, ma le WH-CH510 di fascia bassa vi distano soltanto 5 euro. Amazon si occupa di vendita e spedizione per ciascun dispositivo, garantendo la consegna gratuita in un giorno ai clienti Prime. Il pagamento può essere effettuato a rate per ogni dispositivo venduto sopra i 100 euro, sia con piano a 5 mensilità tasso zero di Amazon, sia con Cofidis.

Sempre in giornata abbiamo poi ripreso la offerta su due Echo Show 5 con Philips Hue.