Cuffie top di gamma Sennheiser in offerta su Amazon, perfette per audiofili

Volete acquistare delle periferiche audio premium senza spendere troppo, distanziandovi il più possibile dai prezzi di listino? Dopo avervi proposto alcune cuffie Sony in offerta su Amazon, ritorniamo su quest’ultimo sito per vedere alcuni sconti su cuffie Sennheiser di fascia alta, con tagli fino al 32%.

Di seguito trovate i tre dispositivi interessati con i rispettivi prezzi, proprio come vengono riportati dalla società ora gestita da Andy Jassy:

Sennheiser HD 559 Cuffie auricolari Premium , Con apertura posteriore, Nero/Grigio: 87,98 euro (129,99 euro)

Cuffie auricolari Premium , Con apertura posteriore, Nero/Grigio: 87,98 euro (129,99 euro) Sennheiser HD 450BT Cuffie Wireless/Bluetooth Con Cancellazione Attiva Del Rumore, Nero, Circumaurali, Cablato: 153,98 euro (179,99 euro)

Cuffie Wireless/Bluetooth Con Cancellazione Attiva Del Rumore, Nero, Circumaurali, Cablato: 153,98 euro (179,99 euro) Sennheiser HD 660 S Cuffia Aperta Dinamica per Audiofili, Impedenza Nominale 150 Ohm, 9 – 41,500 Hz, Over Ear, Modello 2019, Nero: 413,68 euro (499,99 euro)

Notiamo anzitutto che tutte e tre le cuffie proposte non risultano vendute al prezzo più basso di sempre, purtroppo. Se non altro, Amazon garantisce la consegna anche in un singolo giorno e offre la possibilità di completare il pagamento in cinque mensilità senza interessi. Inoltre, è possibile aggiungere due o tre anni di protezione aggiuntiva su danni accidentali pagando una piccola quota extra.

Se quindi siete alla ricerca di cuffie top di gamma in offerta, questi vanno certamente inclusi tra i modelli più interessanti ora disponibili sul detto portale di e-commerce.

