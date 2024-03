Cuffie VR all-in-one PICO 4 a un prezzo irripetibile: MINIMO STORICO

Le cuffie VR all-in-one PICO 4 vantano una super visione a 4K+, 2 schermi Fast-LCD da 2,56 pollici, per una visione a 105° che offrono un'immersione di gioco ancora elevata. Inoltre, offrono la comodissima regolazione motorizzata della distanza inter-pupillare, la regolazione della distanza inter-pupillare 62-72 mm.

PICO OS 5.0 supporta la possibilità di contatto in tempo reale con gli amici online e l'accesso a oltre 250 app e giochi tramite il PICO Store.

La frequenza di aggiornamento di 90 Hz, assieme alla latenza inferiore, evita la fastidiosa sensazione di cinetosi.

Preciso poi il tracciamento del movimento, con una bassa latenza. Inclusi ben 350 giochi (che si possono aggiornare continuamente, con nuove uscite ogni settimana), ma anche app e soluzioni per lo sport. L'app Fitness include un contatore di calorie e un tracker delle prestazioni, utilissimo per chi vuole restare in forma. Inoltre, è possibile assistere a esibizioni video dal vivo come concerti e festival musicali.

