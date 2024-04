Sulle cuffie wireless Creative Zen Hybrid Pro Classic c'è un coupon SCHOCK!

Creative - Zen Hybrid Pro Classic è un modello di cuffie wireless dal suono avvolgente e dai padiglioni molto comodi. Hanno un'autonomia fino a 100 ore. E' possibile sfruttare il coupon del 20% che abbatte così notevolmente il prezzo! Basterà applicare una semplice spunta.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Parliamo di cuffie dal potente audio con streaming wireless e driver da 40 mm rivestiti in titanio.

La connessione di ultima generazione Bluetooth 5.3 consente sia massima stabilità, sia un'associazione immediata, sia una connettività multipoint veloce. Potrai così passare da un dispositivo a un altro.

La cancellazione attiva del rumore (tecnologia ANC) permette di annullare fino al 98% del rumore ambientale, praticamente la totalità.

I padiglioni girevoli e pieghevoli a 90° sono in memory foam, e sommati a un archetto molto leggero che ben si adegua alla forma della testa, offrono la massima comodità anche in caso di uso prolungato.

Per quanti sono attenti al look, farà piacere sapere che offrono vibranti luci RGB personalizzabili per un ambiente migliore e un'esperienza sensoriale il più completa possibile.

Ti consentono di sperimentare un'immersione audio migliorata a bitrate e potenza inferiori, con le modalità Broadcast e Ultra-low Latency per audio senza ritardi, fino a ~20 ms.

Sfrutta il coupon e ottieni tutto questo con il 20% in meno!

