Queste cuffie wireless Sony sono al minimo storico su Amazon Italia

Dopo il crollo di prezzo degli auricolari Sony WF-C500, torniamo a parlare proprio del brand giapponese per un'altra interessante promozione presente su Amazon Italia e che coinvolge, in questo caso, un vero e proprio headset di alta qualità, completamente wireless e con cancellazione del rumore.

Stiamo parlando delle cuffie wireless Sony WH-CH720N, modello bluetooth di discreta fattura che, con l'attuale 12% di sconto, tocca i minimi per il noto portale eshop.

Si tratta di un modello di buona qualità sonora, con Cancellazione attiva del Rumore tramite tecnologia Dual Noise Sensor, il cui segnale viene poi elaborato dall'avanzato processore V1 di Sony, regolando poi il suono su ben 20 livelli differenti.

Dichiarate fino a 35 ore di autonomia in riproduzione e con supporto alla ricarica rapida, il tutto con Cancellazione del rumore operativa. L'headset è certificato 360 Reality Audio per un sonoro ancora più spaziale e supporta la connessione MultiPoint, mentre la tecnologia Precise Voice Pickup sfrutta i microfoni con beamforming per captare la nostra voce e ottimizzarla durante le conversazioni.

Il prezzo, su Amazon Italia, è attualmente di 99 euro con spedizione Prime inclusa. Il minimo storico per il nuovo venduto e spedito da Amazon e neanche tramite venditori terzi si è mai arrivati così in basso. Potete trovarle in tre colori: Black, White e Blue.