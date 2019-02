Cuffie wireless Sony e pen drive da 64 gigabyte in offerta su Amazon

Anche di sabato, vi teniamo compagnia con le migliori offerte d'elettronica ed informatica proposte da Amazon Italia. Quest'oggi, dopo quelle sui Surface Pro di cui vi abbiamo parlato di ieri, ci soffermiamo su due articoli comunque molto interessanti.

Il primo è una flash drive da 64 gigabyte targata Kingston, con USB 3.0, che può essere acquistata a 12,15 Euro rispetto ai precedenti 22,99 Euro. Si tratta senza dubbio di un'ottima soluzione per memorizzare i dati in mobilità, anche tenendo conto del prezzo e dell'affidabilità del marchio.

Amazon però oggi propone uno sconto molto interessanti sulle cuffie wireless con microfono integrato della Sony, numero di modello MDR-ZX330BT, che passano da 100 a ben 39,99 Euro, per uno sconto del 60% pari a 60 Euro. Le cuffie hanno una frequenza di 20 - 20000 Hz, unità driver 3 cm, tipo di magnete in Ferrite, range wireless di 10 metri e una batteria in grado di garantire un'autonomia di trenta ore. Le cuffie sono compatibili anche con gli smartphone NFC, con Android 2.3.3 o successiva. Sony è uno dei marchi più popolari del settore e sicuramente in molti non si lasceranno sfuggire questa occasione per portare a casa le cuffie.

Come sempre, non abbiamo indicazioni sulla scadenza delle offerte.