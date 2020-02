Cuffie wireless Sony WH-100MX3 e TV Sharp 4K da 65'' in offerta su Amazon

Anche in questo sabato di Febbraio, Amazon non si ferma e propone delle interessanti offerte su prodotti d'elettronica ed informatica. Tra i prodotti che possono essere acquistati a prezzi ridotti, troviamo un paio di cuffie Sony wireless ed un televisori Sharp AQUOS.

Le cuffie del colosso giapponese sono le Sony WH-1000XM3. Si tratta di cuffie on-ear Bluetooth con HD Noise Cancelling, NFC compatibili con Alexa, che garantiscono 30 ore di autonomia con una singola ricarica e supportano anche la carica rapida (10 minuti per cinque ore di riproduzione). Sul padiglione sono anche disponibili i controlli touch per non perdere alcuna conversazione e gestire la riproduzione musicale. Il prezzo proposto da Amazon è di 239 Euro, rispetto ai 273 Euro di listino, con spedizione rapida e vendita gestita direttamente dal colosso di Seattle.

Per quanto concerne il televisore, invece, si tratta dello Sharp AQUOS da 65 pollici UHD 4K con Google Assistant, Android 9.0 come sistema operativo e sistema auto integrato realizzato da Harman Kardon in che garantisce una vera esperienza cinematografica. Il prezzo è di 753,41 Euro, ed anche in questo caso la vendita e spedizione è garantita da Amazon, con tutti i vantaggi previsti dal Prime. Nella scheda però è indicata la disponibilità solo per tre unità, ma ne sono in arrivo ulteriori.