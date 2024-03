Il culto di Steve Jobs è vivo: il prezzo toccato da un suo biglietto da visita è assurdo

Che intorno alla figura di Steve Jobs ruoti un vero e proprio culto, che non interessa solo i fan Apple ma anche altri, è ormai cosa risaputa. A quasi 13 anni di distanza dalla scomparsa del fondatore e CEO del colosso di Cupertino, la notizia che stiamo per riportare non fa altro che confermare ciò.

RR Auction infatti ha concluso la vendita di uno degli ultimi cimeli rimasti dell’ex numero uno di Apple: un biglietto da visita firmato da Steve Jobs. Il biglietto riportava il nome Apple Computer con tanto di vecchio logo di Apple ed è stato venduto per la cifra di 181.183 Dollari, l’equivalente di 181 iPhone 15 Pro Max.



Descritto come “praticamente perfetto” per quanto riguarda le condizioni, il biglietto da visita ha raggiunto tale prezzo non solo per le condizioni ma anche per la firma apposta a penna dallo stesso Jobs e dall’unicità: solo altri 10 infatti ne erano disponibili, ma solo due di queste (inclusa quella venduta) risalevano al 1983.

Il biglietto da visita ha anche la carta PSDA/DNA di “GEM MT 10”, ovvero caratterizzata da una condizione tale per cui tutto ciò che è scritto su di essa è perfettamente leggibile ed a fuoco. Anche gli angoli sono perfettamente affilati e la lucentezza è rimasta, abbastanza impressionante per un biglietto da visita di 40 anni fa.

Su Nuovo Fire TV Stick 4K Max di Amazon è uno dei più venduti di oggi.