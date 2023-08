La cultura del 'chad' solitario sta creando difficoltà nei ragazzi

Senza avere dati alla mano, potremmo affermare facilmente che negli ultimi anni sono aumentate le docce fredde, la passione per il fitness e le ricerche sullo stoicismo. Beh, sono i frutti dell’affermazione, tramite i media, del fenomeno del “chaddismo”.

Insomma, negli ultimi tempi, molti ragazzi stanno abbracciando questa nuova “filosofia” che, volente o nolente, mira al raggiungimento dei propri obiettivi. Tuttavia, non sempre i Reel, i TikTok e gli YouTube Shorts fanno veicolare nozioni scientificamente appurate. Ad esempio, da questi contenuti si evince che il “maschio alpha” debba essere un tipo solitario, o almeno, che lavori molto sulla propria persona tramite una sorta di percorso eremitico. Ma è davvero così?

I ragazzi dovrebbero comprendere che, in primis, non esiste una verità assoluta. Non c’è nessuna pagina su WikiHow in cui viene spiegato come raggiungere la perfezione fisica, spirituale e psicologica. L’essere umano è estremamente complesso (persino nei videogiochi), quindi badate bene a pendere dalle labbra di guru che promettono successo, felicità e, in maniera velata, tanta solitudine. Nondimeno, c’è una piccola informazione che sfugge puntualmente a chi propina leggi e regole per vivere nel benessere: la comunicazione è importante.

Non possiamo crescere e imparare se non ci confrontiamo con le persone che ci circondano. Ricercate le relazione autentiche e disdegnate ogni idea di rapporto egoistico basato sull’approfittarsi degli altri.

Sul Guardian vi è la testimonianza di un uomo che, in passato, ha fatto molte cose stupide, perché riteneva che sbagliare ad oltranza sarebbe stato più produttivo che confrontarsi con qualcuno di maggior esperienza. Lo stesso soggetto, nell’articolo, esprime la sua gratitudine verso gli amici che lo hanno aiutato a capire che il vero miglioramento personale avviene attraverso la condivisione e l’ascolto.

Se qualcuno ti dice che per raggiungere lo stato di superuomo devi isolarti dal mondo, fatti un grossa risata. Ci vuole davvero poco a chiuderti in te stesso e scomparire dai radar; la vera sfida, in realtà, è aprirti agli altri, mostrare le tue vulnerabilità e chiedere aiuto quando ne hai bisogno.