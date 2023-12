È stata questa cultura sconosciuta a costruire i primi edifici del mondo

Nella Siberia Occidentale, vicino al fiume Amnya, sono state scoperte alcune delle prime fortificazioni permanenti, risalenti a circa 8.000 anni fa. Questa scoperta, fatta da un team internazionale di archeologi guidato dalla Free University di Berlino, sfida l'idea che l'agricoltura fosse un prerequisito per la creazione di insediamenti stabili.

I siti archeologici di Amnya, scoperti a partire dal 1987, hanno rivelato strutture fortificate costruite da gruppi di cacciatori-raccoglitori nella taiga subartica, una foresta di conifere a volte paludosa. Questi luoghi, protetti da fossati e forse da altre case, rappresentano un periodo in cui il sito era più costantemente occupato.

La datazione al radiocarbonio suggerisce che la principale casa a fossa di Amnya e le sue fortificazioni risalgano all'ultimo secolo del settimo millennio a.C. Successivamente, nel sesto millennio a.C., sono state costruite altre due trincee sul retro del sito, insieme a diversi edifici, argini e recinzioni. Tali scoperte sfidano la nozione tradizionale di ciò che i gruppi di cacciatori-raccoglitori erano capaci di costruire. Non erano solo le comunità agricole dell'età della pietra a costruire insediamenti permanenti e fortificati.

La taiga occidentale siberiana, intorno al 6.000 a.C., ospitava mandrie di alci e renne, mentre il fiume era ricco di pesci come lucci e salmonidi. In luoghi così fruttuosi, anche i gruppi di foraggiatori mobili avevano buone ragioni per proteggere le loro scorte da predatori opportunisti o vicini affamati.

La ricerca continua nel sito di Amnya, con gli archeologi che mantengono una mente aperta, pronti a rivedere la nozione tradizionale di cacciatori-raccoglitori che persiste in molti testi accademici - veri e propri "super-uomini" per due milioni di anni.