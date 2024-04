Questo cuore ha affrontato un viaggio senza precedenti e ha salvato un uomo

Si prospetta un futuro decisamente positivo per i trapianti di organi. Il recente viaggio a cui è stato sottoposto un cuore umano, rappresenta infatti un traguardo impensabile fino a pochissimo tempo fa.

Per quanto possa essere emozionante osservare il primo battito nel cuore di un feto, questa volta parliamo di un evento in grado di rivoluzionare per sempre il mondo della medicina. Si tratta infatti di una vera e propria impresa.

Per la prima volta in assoluto, un cuore donato ha volato per 12 ore e 6.750 chilometri attraverso l'Oceano Atlantico ed è stato trapiantato con successo nel suo ricevente dall’altra parte del mondo.

Il cuore del donatore proveniva da un uomo di 48 anni delle Indie occidentali francesi che aveva avuto un ictus e, tre giorni dopo, era stato dichiarato cerebralmente morto. È stato prontamente trasportato tramite una compagnia aerea commerciale a Parigi, in Francia.

All'ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi, i chirurghi Guillaume Lebreton e Pascal Leprince hanno quindi trapiantato con successo il cuore in un uomo di 70 anni con una gravissima malattia cardiaca. tutto è andato per il meglio e il ricevente è stato dimesso dall'ospedale 30 giorni dopo. I medici stessi hanno definito il successo "un’impresa precedentemente inimmaginabile nel campo dei trapianti di organi". Ma perché mai tanto clamore?

Per capire l’importanza di tutto ciò, è sufficiente pensare come al giorno d’oggi il cuore debba essere generalmente trapiantato entro quattro ore dalla rimozione da un donatore. Decisamente una corsa contro il tempo, che rendeva praticamente impossibile trasporti per lunghe distanze.

Il risultato è stato ottenuto nell'ambito di un progetto noto come PEGASE, che mira a stabilire se il successo del trapianto è fattibile dopo che il cuore è stato preservato per periodi di tempo prolungati. Un vero e proprio azzardo!

Per riuscire nel loro intento, il cuore è stato preservato utilizzando una tecnica chiamata perfusione ossigenata ipotermica, in cui il cuore viene mantenuto freddo mentre il fluido ossigenato viene pompato attraverso di esso da una macchina.

"Volevamo rendere questa operazione riproducibile e mantenere i costi di trasporto sostenibili. A differenza delle pratiche convenzionali di trasporto del cuore dei donatori che coinvolgono costosi jet privati, abbiamo quindi volato a bordo di un aereo di linea commerciale (Air France) in una semplice cabina", hanno dichiarato Lebreton e Leprince.

Dopo aver recentemente visto che (molto probabilmente) i Boeing sono pericolosi, l’impatto di una simile ricerca potrebbe portare ad un aumento del bacino geografico dei potenziali donatori potrebbe avere un impatto anche sui tempi di attesa delle liste dei trapianti.

Conseguenze non da poco tenendo in considerazione che ad esempio negli Stati Uniti ci sono ogni giorno circa 3.000 persone in lista d'attesa per un cuore, ma ogni anno sono disponibili solo 2.000 cuori.

