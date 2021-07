Avete mai visto l'interno di un chicco di grandine? Ecco com'è

In un recente studio pubblicato sul Journal of Glaciology, il prof. Paul Bons e la dott.ssa Catherine Bauer, hanno reso visibile la struttura cristallina dei chicchi di grandine, dopo averne raccolto dei campioni dalla tempesta che colpì Tubinga nel 2013.

I risultati ottenuti non hanno fornito solo immagini esteticamente affascinanti e mai viste prima, ma hanno mostrato anche approfondimenti sulla struttura e sul potenziale danno che comportano le precipitazioni di chicchi di grandine.

I due ricercatori, che conducono entrambi studi sul ghiaccio in luoghi anche molto proibitivi come Antartide e Groenlandia, hanno affermato: "I campioni di ghiaccio devono essere sempre conservati a temperature inferiori a -28°, altrimenti la struttura interna può cambiare in poche settimane".

Ma come si viene a creare la grandine? Apriamo una piccola parentesi.

I chicchi di grandine, sono formati da gocce di pioggia trasportate da correnti ascensionali in nubi temporalesche ad altitudini di 12 mila metri ed oltre, dove avviene il loro congelamento. Mentre cadono verso il basso, continuano poi a crescere, a seconda della temperatura e dell'umidità, mentre nuovi strati di cristalli si congelano.

Questa procedura di formazione può accadere più volte, le correnti ascensionali infatti trasportano i granelli di ghiaccio negli strati più freddi ed il loro peso li fa poi ricadere. Più violento è il temporale, maggiore è la probabilità che grandi chicchi di grandine finiscano per colpire il suolo.

Tornando quindi alla ricerca, per effettuare lo studio gli scienziati hanno collaborato anche con glaciologi francesi dell'Università di Grenoble, con cui hanno selezionato i chicchi di grandine di Tubinga insieme ad altri della Francia sud-occidentale, attraverso poi l'utilizzo di un "analizzatore automatico della consistenza" sono riusciti a creare immagini della struttura interna.

Le immagini ottenute hanno mostrato la struttura dei cristalli nel chicco di grandine in diversi colori, con ogni singolo granello che aveva la sua personale struttura individuale, rivelando forme affascinanti ed una tale bellezza impossibile da vedere ad occhio nudo.