Un cuore destinato al trapianto è sopravvissuto a un incidente in elicottero e una caduta

Una storia tragica che, per fortuna, ha trovato un lieto fine. A seguito di un incidente in elicottero, un cuore di un donatore - sopravvissuto allo schianto - destinato al trapianto è stato recuperato intatto e, dopo il suo recupero, è anche caduto sul pavimento. No, non è una storia di Scrubs, ma è accaduta realmente.

Mentre il prezioso organo si trovava in viaggio verso il Keck Hospital di Los Angeles, intorno alle 15:15 del 6 novembre si è verificato il tragico incidente. Fortunatamente, secondo un rapporto della BBC, solo il pilota ha riportato ferite lievi a causa dello schianto che ha visto l'elicottero ribaltato su un fianco e nessuno è rimasto ucciso.

Nel bel mezzo del caos conseguente allo schianto, i soccorritori sono riusciti a recuperare il cuore dal relitto, che è stato poi consegnato a un membro del personale dell'ospedale. La serie di sfortunati eventi, però, non è finita qua: l'organo - durante il suo trasporto - è stato fatto cadere dal dottore che è inciampato, facendo rotolare il cuore sul pavimento.

Per la seconda volta, quindi, è stato recuperato e portato all'interno della struttura per la valutazione. Qui incredibilmente è stato trovato ancora idoneo per la donazione, non avendo subito alcun danno dagli eventi della giornata. Sicuramente non una cosa che capita tutti i giorni, poiché stiamo parlando di un organo e un'operazione delicatissima.

L'ospedale ha riferito che l'operazione è andata a buon fine e il ricevente del nuovo cuore si sta riprendendo bene. "Sebbene rattristati dal fatto che due persone del nostro team di trasporto abbiano subito lesioni, ci sentiamo molto fortunati del fatto che non siano in pericolo di vita e siamo stati in grado di fornire al nostro paziente un nuovo cuore", ha affermato il cardiochirurgo Mark Cunningham che ha eseguito il trapianto.

In futuro, gli organi come il cuore potranno essere stampati in 3D.