Nel cuore dell'universo c'è un superammasso così grande da sfidare la comprensione

Il cosmo è ancora da esplorare e ci sono cose che ancora non conosciamo, oppure cose che pensiamo essere altro ma non lo sono. La conoscenza dello spazio viene continuamente ridefinita e il caso del Superammasso di Einasto è uno di quelli in cui gli scienziati rimangono davvero perplessi.

Nominato in onore di Jaan Einasto, figura emblematica nello studio di queste gigantesche strutture galattiche, il superammasso che porta il suo nome si distingue per la sua immensa massa: 26 x 10^15 Soli (26 seguito da 15 zeri).

Ma andiamo con ordine: cosa sono i superammassi? Sono raggruppamenti di galassie più grandi e consistenti dell'Universo. Quello che è stato appena scoperto è opera di un'equipe internazionale guidata dagli astronomi dell'Osservatorio di Tartu, dell'omonima università. A causa di queste mastodontiche dimensioni, gli studiosi hanno calcolato che un raggio di luce impiegherebbe 360 milioni di anni per attraversarlo completamente.

La ricerca mostra che tali raggruppamento, pur avendo una densità inferiore rispetto alle galassie, hanno una massa grande abbastanza da influenzare il movimento di tutto ciò che si trova al loro interno, inclusa la materia oscura. Interessante notare che, nonostante la loro notevole forza di gravità, questa non basta per mantenerli uniti come un unico sistema gravitazionale.

Il team ha anche dimostrato una correlazione tra la densità dei superammassi e le loro dimensioni, con una relazione inversamente proporzionale che apre nuove domande sulla formazione e evoluzione di queste strutture

